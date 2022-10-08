Yatağa bağımlı eşiyle kaldığı evde ölü bulundu
Gaziantep'te, yatağa bağımlı eşi Şenay Kara (57) ile yaşayan İbrahim Kara (88), evde ölü bulundu. Şenay Kara ise ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağa bağımlı yaşayan Şenay Kara ile eşi İbrahim Kara'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, içeri giremeyince itfaiyeden destek istedi. Evin balkonundan içeri giren itfaiyeciler, kapıyı açarak sağlık ekibinin girmesini sağladı. Yapılan kontrolde yatak odasındaki İbrahim Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evdeki incelemenin ardından Kara'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şenay Kara ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, İbrahim Kara'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti
- Saray şoförüne 'simit' parası
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- İlk kez rakam paylaşıldı
- 'Ligden ihraç edilsin'
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- Asgari ücret ve memur zammı ne olacak?
- Cemevleri için yeni düzenlemeyi açıkladı
- AKP'nin 52 maddelik torba kanun teklifi TBMM'de