Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı: 1 şüpheli de gözaltında!
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti.
Lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk ekipler tarafından kurtarıldı. Bottaki 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 1 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.
Etiketler: #Bodrum #düzensiz göçmen #muğla #motor
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Havalimanında kaçakçılık operasyonu
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser