Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı: 1 şüpheli de gözaltında!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı: 1 şüpheli de gözaltında!
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İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:40

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti.

Lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk ekipler tarafından kurtarıldı. Bottaki 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 1 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.


Etiketler: #Bodrum #düzensiz göçmen #muğla #motor

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