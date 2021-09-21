Yatak bazasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

21 Eylül 2021 Salı, 11:39

Amasya'da, yatak bazasına sıkışan 6 yaşındaki Bahar Karadayı kurtarılamadı.

Olay, dün Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. Bahar Karadayı, bu yıl başladığı okulundan çıkıp, evinin bulunduğu sokağa geldi. Burada bir süre oyun oynayan Bahar, daha sonra geçtiği evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yatak bazasına sıkıştı. Yakınları tarafından hareketsiz bulunan Bahar, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minik Bahar, bugün Şeyhcui Mahallesi'nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.