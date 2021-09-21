Yatak bazasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Amasya'da 6 yaşındaki Bahar Karadayı evde yatak bazasına sıkıştı. Yakınlarının hareketsiz bulduğu Bahar, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Amasya'da, yatak bazasına sıkışan 6 yaşındaki Bahar Karadayı kurtarılamadı.
Olay, dün Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. Bahar Karadayı, bu yıl başladığı okulundan çıkıp, evinin bulunduğu sokağa geldi. Burada bir süre oyun oynayan Bahar, daha sonra geçtiği evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yatak bazasına sıkıştı. Yakınları tarafından hareketsiz bulunan Bahar, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minik Bahar, bugün Şeyhcui Mahallesi'nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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