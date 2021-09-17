Çaldıkları araç ile kaza yapınca, yerine geri bıraktılar
Bursa'da gerçekleşen olayda otomobil hırsızlığı yapan şahıslar, arabayla kaza yapınca aracı çaldıkları yere geri bıraktılar.
Bursa’da park halindeki otomobili çalan şahıslar, kaza yaptıktan sonra geri getirip yerine bıraktılar. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, 3 kişinin otoparkta duran aracın yanına gelerek etrafı kolaçan ettiği sonrasında aracı düz kontak ile kaçırdıkları görüldü. Aynı 3 kişinin daha sonra otomobille otoparka gelerek kazalı aracı yerine bırakıp ayrıldığı görüldü.
Araç sahibi sabah kalktığında otomobilinin kazalı olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi. Sonrasında çalınan aracın kaza yaptığını ve tekrar geri bırakıldığını gördü. Güvenlik kamerasından eşgali belirlenen 3 şüpheliyi yakalama için polis ekipleri çalışma başlattı.
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