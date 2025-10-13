Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yatak odasına istiflenmiş 103 bin adet uyuşturucu hap ele geçti

Yatak odasına istiflenmiş 103 bin adet uyuşturucu hap ele geçti

13.10.2025 13:47:00
İHA
Samsun’a polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda yatak odasında istiflenmiş 103 bin 308 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sonucu büyük bir operasyon düzenlendi. 

Gelen ihbar doğrultusunda haftalar süren takip neticesinde şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.S. (24), T.Ş. (28), G.Ç. (28), Y.Ş. (33) ve A.Ç. (63) isimli şahısların üzerlerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramada, yatak odasında istiflenmiş halde 103 bin 308 adet uyuşturucu hap ile 1,53 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen maddelere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

İlgili Konular: #Samsun #uyuşturucu ticareti

