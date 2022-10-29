Yatak süngeri üretim tesisinde yangın!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yatak süngeri üreten tesisin bahçesinde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Panik oluşturan yangın, ekipler müdahalesi sonrasında tesise sıçramadan söndürüldü.
Sakarya'daki yangın, Abalı Mahallesi Abalı Caddesi üzerinde bulunan yatak süngeri üretimi yapan tesisin bahçesinde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tesisin bahçe kısmında bulunan süngerler yanmaya başladı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Panik oluşturan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında tesise sıçramadan söndürüldü.
Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.
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