Yatırımcılardan Erdoğan'a kritik enflasyon vurgusu

12 Kasım 2021 Cuma, 15:09

Hafta başında Türkiye'yi ziyaret eden Odile Renaud-Basso, enflasyon kaynaklı baskıları hafifletmek için düşük faiz oranlarının gerektiğini savunan Erdoğan ile para politikası konusunda "ilginç" bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Renaud-Basso Reuters'a yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile bir yandan güçlü büyüme gibi, oldukça güçlü sonuçlar elde ederken, bir yandan da enflasyon olukça yüksek ve biz de bu konuyu görüştük" dedi.

Renaud-Basso ayrıca, dünyadaki başlıca merkez bankalarının para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir tavır aldıklarını ve Türkiye'yi "tek başına" bıraktıklarını belirti.

SON 10 YILDA YÜZDE 80 KAYIP

TCMB enflasyon yüzde 20'ye yaklaşırken, faiz oranlarını öngörülenden çok daha hızlı bir şekilde iki ayda 300 bp indirimle yüzde 16'ya çekmişti.

Dolar/TL 10 seviyesine yaklaşarak yeni zirvelerinde işlem görüyor. TL, yılın başından bu yana dolar karşısında değerinin yüzde 25'ini kaybetti. Son on yılda yüzde 80'in üzerinde değer kaybeden TL'deki zayıflama enflasyon baskılarını kuvvetlendirdi.

Öte yandan, TCMB'nin önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantısında faiz oranlarını yüzde 16'dan yüzde 15'e çekerek Türkiye'yi daha yüksek reel negatif oranlarla baş başa bırakması bekleniyor.

KREDİBİLİTEYİ ZEDELEDİ

Piyasalar uzun süredir Türkiye'nin alışılagelmişin dışındaki para politikası ve TCMB yetkililerin sıkça değiştirilmesi gibi uygulamaların kredibiliteyi zedelediği gerekçesiyle eleştiriliyorlar.

'İHTİYACIN ÖNEMİNİ VURGULADIM'

Renaud Basso, "Uzun vadeli yatırımcılar ve sürdürülebilir büyüme için açık ve güvenilir bir politika çerçevesi, uygun politikaların bileşimine ihtiyacın önemini vurguladım" dedi.

EBRD'DEN EN BÜYÜK MALİ YARDIM ALAN ÜLKE

Türkiye, 2020 yılında aldığı 1.7 milyar euro ile EBRD'den en büyük mali yardımı alan ülke. Çoğunluğu G7 başlıca ekonomilerinin sahipliğinde olan EBRD orta ve doğu Avrupa, Mısır, Tunus ve Fas da dahil olmak üzere 38 ülkeye yatırım yapıyor.