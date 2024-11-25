Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in Ankara’ya son darbesi milyarlarca lirayla ölçülüyor: Ranta yargı onayı!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.11.2024 - 04:00

AKP’li Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı görevini yürüttüğü 2016’da belediye meclisinden geçen rant kararı “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Geçen günlerde konser harcamaları üzerinden ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan iktidarın zamanında göz yumduğu rant ortaya çıktı.

12 Şubat 2016’da belediye meclisinden geçen karara göre, Ankara Gölbaşı’nda yer alan araziye proje yapmak isteyen bir kooperatifin 12 bin 500 metrekarelik alanı, belediye meclisinden geçirilen kararla yaklaşık olarak 12 katına yani 152 bin 100 metrekareye çıkarıldı. Konut sayısı ise yaklaşık 14 kat artışla 63’ten 845’e yükseltildi.

ABB Meclis Üyesi harita mühendisi İbrahim Uyar, “Günümüz gündeminde konserler görüşülürken takribi rantın milyarlarca lirayla ölçüleceği bu dosyalar maalesef gündeme gelmiyor” dedi.

PLAN NOTLARIYLA İMTİYAZLAR

Meclisten çıkan kararın yanı sıra söz konusu kooperatife plan notlarıyla birlikte de çeşitli imtiyazlar sağlandığı görüldü. İmtiyazların arasında 6 bin metrekare ticaret alanı, 120 bin metrekare ekstra inşaat hakkı yer aldı. Notlara göre kooperatif, alana toplam konut sayısını aşmamak kaydıyla değişik büyüklükte konutlar yapabilecek. Her bağımsız konut için konfor artışı kendi brüt alanının yüzde 10 kadar inşaat alanı artırabiliyor. Blokların zemin katlarında ortak alan olması koşuluyla sosyal tesisler, bina yönetimi, toplantı salonu, güvenlik, misafir bekleme odası, binaya ait mescit, kapıcı dairesi, bisiklet park odası, çocuk oyun odaları, bina giriş holleri, elektrik sayaç odaları gibi yapılar yapılabilecek. Söz konusu yapılar “emsal hesabına dahil edilmeyecek”

SINIRSIZ KATA ŞART KONULDU

TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları odası söz konusu projeye yönelik dava açtı. 29 Ocak 2021’de Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi tarafından projeye yönelik yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olsa da süreç içerisinde kooperatifin istinaf talebi kabul edildi. 9 Kasım 2023’te söz konusu durdurma kararı kalktı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5’inci İdare Dava Dairesi tarafından projenin yaşadığına hükmedildi. Söz konusu projenin önündeki yargı engeli kalktığı için kooperatif tekrar belediyeye başvurdu. 2016’da sınırsız kat yüksekliği izni verilen proje için 2020’de çıkan yasayla yükseklik belirtme zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda mevcut CHP’li belediyenin karara ilişkin verebileceği tek karar kat yüksekliği olarak kaldı. Belediyenin imar komisyonunda bekleyen dosyada kooperatif, plan için 30 kat yüksekliği istiyor. Belediyenin izin vereceği kat sayısı ise merak ediliyor.

'HİÇBİR HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIYOR'

ABB Meclis Üyesi Harita Mühendisi İbrahim Uyar, “Günümüz gündeminde konserler görüşülürken geçmişten günümüze miras olarak kalan ve halen işlemleri devam eden imar rantları maalesef gündeme gelmemekte. Bu işleri yapan insanlarla ilgili de hiçbir hukuki süreç başlamamaktadır. akribi rantın milyarlarca lirayla ölçüleceği bu dosyalar maalesef günümüzde gündeme gelmiyor. Bu kadar yanlışlığa rağmen mahkemeler de bu planların devamı konusunda karar alabiliyorlar” dedi.