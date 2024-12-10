ABB Başkanı Yavaş: ‘Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız’

Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:11

Güncelleme: 10.12.2024 - 16:11

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşlara verilen doğal gaz desteğinde ulaşılan rakamları açıkladı. “Ankara’da hiçbir çocuk üşümeyecek” diyen Yavaş, 4 yıldır yapılan yardımların bu yıl birinci ödemesinin yapıldığını belirtti.

Yavaş, hane başına 600 lira destek verildiğini söyleyerek toplamda 179 bin aileye bu ay 107 milyon 442 bin liralık ödeme yapıldığını açıkladı. Böylelikle toplam destek miktarı 828 milyon 3 bin liraya ulaştı. Yavaş, Türkiye’de bir ilkin başarıldığını vurgulayarak, “Biz, halkın kaynaklarını halka veren bir belediyeyiz. Ankara’da hiçbir aileyi çaresiz bırakmamakta kararlıyız. Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız” dedi.



