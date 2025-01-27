Faciayı köpekler önledi... Erzurum'da korkutan yangın: 15 ahır, samanlık ve ev kül oldu!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:49

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:50

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Duruköy Mahallesi’nde toplam 15 ahır, samanlık ve evde maddi hasar meydana geldi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte köydeki yangının verdiği hasar daha net olarak ortaya çıktı.

Gecenin geç saatlerinde çıkan yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İspir Belediyesi, AFAD ve diğer ekiple ivedilikle müdahale etti. Ekipler önce söndürme çalışmalarını tamamladı, daha sonra soğutma işlemlerine yapıldı.

Duruköy Muhtarı Cuma Çakır, gece 2:30 sıralarında meydana gelen yangından köy halkının köpeklerin bağrışmalarından dolayı haberdar olduğunu dile getirerek, “Zayiatımız çok. Ama erken haberdar olmamız köyümüz bir faciadan kurtardı. Köy sakinleri köpeklerin havlamasından tedirgin olarak haberde olmuş ve bize de öylece haber verdiler. Devletimiz her türlü imkanı seferber etti” dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yerinde ve zamanında müdahale ile yangın söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil. Uzmanlarımız bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. İlk tespitlere göre toplam 15 ahır, samanlık ve evde maddi hasar meydana gelmiş durumda. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yangın haberinin alınmasıyla beraber İtfaiye ekiplerimiz, İspir Kaymakamlığımız ve İspir Belediyemizin yanı sıra AFAD ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye gelerek çalışmalara katıldılar. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, bu tür hadiseler yaşatmasın"