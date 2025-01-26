Manisa'da katliam! Köpekleri zehirleyerek öldürdüler!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 17:30

Güncelleme: 26.01.2025 - 17:30

Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sancaklıbozköy TOKİ konutlarının olduğu alanda yurttaşlar tarafından sokaktan beslenen köpekler sabah saatlerinde ölü bulundu.

Köpekleri besleyen yurttaşlardan Yasemin Deniz, köpeklere mama bırakmak istediği sırada hayvanların ağzından salyaların aktığını ve hareketsiz şekilde yatar halde olduğunu fark etti.

Köpeklerin zehirlenmesinin anlaşılmasının ardından yurttaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Köpekleri zehirleyen şahısların bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.