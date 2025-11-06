İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi. Peki, Yavuz Oğhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Yavuz Oğhan neden ifadeye çağrıldı?

YAVUZ OĞHAN KİMDİR?

Yavuz Oğhan, 1969 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara’da geçiren Oğhan, gazetecilik mesleğine erken yaşlarda ilgi duyarak medya kariyerine adım attı.

Gazeteciliğe Başlangıç

Oğhan'ın profesyonel gazetecilik serüveni, Ali Kırca yönetimindeki ATV’de gece muhabiri olarak başladı.

Bu dönemde sahada aktif olarak çalışan Oğhan, 5 yıl boyunca muhabirlik yaptıktan sonra haber müdürlüğüne atandı.

Bu hızlı yükseliş, onun hem sahadaki hem de masa başındaki güçlü gazetecilik yeteneğini ortaya koydu.

Ankara Temsilciliği ve Ulusal Medyadaki Görevleri

Muhabirlik döneminin ardından Oğhan, Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında önemli pozisyonlarda bulundu:

Star TV – Uğur Dündar’ın Ankara Temsilciliği

CNN TÜRK – Ankara Haber Müdürü

CNN TÜRK – Ankara Temsilcisi

Bu görevler, onu Ankara’nın siyasi gündemine hâkim gazeteciler arasında önemli bir konuma taşıdı.

İstanbul’a Geçiş ve CNN TÜRK Yıllarının Sonu

Oğhan, 2009 yılında İstanbul’a taşınarak CNN TÜRK’te Haber Koordinatörü olarak görev yapmaya başladı.

Yoğun ve tempolu geçen bu süreç, 2011 yılında CNN TÜRK macerasının sona ermesiyle tamamlandı.

Yazılı Basın ve Televizyon Deneyimi

CNN TÜRK sonrası kariyerinde Oğhan farklı medya kuruluşlarında görev aldı:

Posta Gazetesi – Haftalık röportajlar

Radikal Gazetesi – Yönetici

Artı 1 TV – Genel Yayın Yönetmeni

Bu süreçte hem yönetici hem de içerik üreticisi olarak geniş bir medya deneyimi oluşturdu.

Radyo Programcılığı ve Yeni Medya Çalışmaları

Radyoda da aktif olan Oğhan, RS FM’de “Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle” adlı günlük haber programını hazırlayıp sundu.

Yeni medyanın yükselişiyle birlikte dijital platformlara yönelen Oğhan, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Gazete Pencere ve YouTube Çalışmaları

Günümüzde Oğhan, arkadaşlarıyla birlikte PDF formatında yayımlanan Gazete Pencere’yi hazırlamaktadır.

Ayrıca her gün YouTube’daki “BideBunuİzle” kanalında haber programını canlı olarak sürdürmektedir.

Ödüller ve Başarılar

Yavuz Oğhan, meslek hayatı boyunca birçok prestijli ödüle layık görülmüştür.

Bunlar arasında:

Sedat Simavi Ödülleri

Gazeteciler Cemiyeti Ödülleri

Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından verilen başarı ödülleri

yer almaktadır.

YAVUZ OĞHAN NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi.

Gazeteciler; “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek.