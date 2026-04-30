Yavuzyılmaz: Avrasya Tüneli’nde geçiş garantisi aşılmasına rağmen devletten şirkete fiyat farkı ödendi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli’nde 2026'nın ilk 3 ayında araç geçiş garantisinin aşılmasına rağmen Hazine’nin şirkete "fiyat farkı" adı altında yeniden ödeme yaptığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı belgeli açıklamalarına devam eden CHP'li Yavuzyılmaz, bu defa Avrasya Tüneli'yle ilgili bir açıklamada bulundu.

Paylaşımına, "AKP'nin garantili soygun tuzağı" sözleriyle başlayan Yavuzyılmaz dikkat çeken rakamlar verdi.

İşte Deniz Yavuzyılmaz'ın o satırları:

"AKP’nin garantili soygun tuzağı!

Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen Avrasya Tüneli’nde;

2026’nın ilk 3 ayında, garanti edilen araç geçiş sayısı tutmuş olmasına rağmen,

Hazinenin Görevli Şirkete ‘Fiyat Farkı’ adı altında devasa tutarda ödeme yaptığını tespit ettik.

2026’nın ilk 3 ayında

Garanti edilen araç geçiş sayısı:

6.447.394 adet

Gerçekleşen araç geçiş sayısı:

6.780.654 adet

Yani garanti edilen araç geçiş sayısı 333.260 adet aşılmış olmasına rağmen

Hazinenin şirkete ‘Fiyat Farkı’ adı altında yaptığı ödeme tutarı: 491.781.858 TL

491 Milyon Lira

Bunun adı garantili soygundur"