Yavuzyılmaz belge paylaştı: TCDD'de 200 milyon dolarlık yolsuzluk tespit edildi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) yapılan yolsuzluğun belgelerini paylaştı. Yavuzyılmaz’a göre; TCDD’de yapılan yolsuzluk 200 milyon 142 bin 539 Amerikan doları civarında.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:13
Yavuzyılmaz belge paylaştı: TCDD'de 200 milyon dolarlık yolsuzluk tespit edildi
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD yolsuzluk yapıldığını öne sürerek belge paylaştı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak TCDD’nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde yolsuzluk yapıldığına dair belgeleri tespit ettiklerini duyurdu.

CENGİZ DE İŞİN İÇİNDE

Yavuzyılmaz, TCDD Teftiş Kurulu Raporu’yla yolsuzluk iddialarında yer alan şirketin IC İçtaş ve Cengiz İnşaat A.Ş’nin içinde bulunduğu konsorsiyum olduğunu aktardı. TCDD yapılan yolsuzluğun tutarını ise Yavuzyılmaz, 200.142.539,74 USD olarak açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz şöyle açıkladı:

"İhale bedeli: 610.000.160,97 USD Bakanlar Kurulu

ek ödenek: 244.000.064,35 USD Revize

proje bedeli: 854.000.225,32 USD

Projeden çıkarılan imalat tutarı: 200.142.539,74 USD olduğu halde

Şirkete ödenen tutar: 847.175.565,79 USD

Kaynak: TCDD Teftiş Kurulu Raporu"

Raporda ise, şu ifadeler yer aldı:

"Proje kapsamında yapımından vazgeçilen ve proje kapsamından çıkarılarak daha sonra yaptırılması düşünülen imalat toplamının 200.142.539,74 USD bu tutarın proje kapsamındaki diğer imalatlara harcandığı anlaşılmakla birlikte, Bakanlar Kuruluna sunulan mukayeseli keşif ile idarece yapılans on onaylı keşif arasındaki farkların ilgili birimlerce açıklanmadığı tespit edildi."



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