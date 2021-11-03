Yavuzyılmaz belge paylaştı: TCDD'de 200 milyon dolarlık yolsuzluk tespit edildi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:13

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD yolsuzluk yapıldığını öne sürerek belge paylaştı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak TCDD’nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde yolsuzluk yapıldığına dair belgeleri tespit ettiklerini duyurdu.

CENGİZ DE İŞİN İÇİNDE

Yavuzyılmaz, TCDD Teftiş Kurulu Raporu’yla yolsuzluk iddialarında yer alan şirketin IC İçtaş ve Cengiz İnşaat A.Ş’nin içinde bulunduğu konsorsiyum olduğunu aktardı. TCDD yapılan yolsuzluğun tutarını ise Yavuzyılmaz, 200.142.539,74 USD olarak açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz şöyle açıkladı:

"İhale bedeli: 610.000.160,97 USD Bakanlar Kurulu ek ödenek: 244.000.064,35 USD Revize proje bedeli: 854.000.225,32 USD Projeden çıkarılan imalat tutarı: 200.142.539,74 USD olduğu halde Şirkete ödenen tutar: 847.175.565,79 USD Kaynak: TCDD Teftiş Kurulu Raporu"

Raporda ise, şu ifadeler yer aldı: