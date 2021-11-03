Yavuzyılmaz belge paylaştı: TCDD'de 200 milyon dolarlık yolsuzluk tespit edildi
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) yapılan yolsuzluğun belgelerini paylaştı. Yavuzyılmaz’a göre; TCDD’de yapılan yolsuzluk 200 milyon 142 bin 539 Amerikan doları civarında.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TCDD yolsuzluk yapıldığını öne sürerek belge paylaştı. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaparak TCDD’nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2. Kesim projesinde yolsuzluk yapıldığına dair belgeleri tespit ettiklerini duyurdu.
CENGİZ DE İŞİN İÇİNDE
Yavuzyılmaz, TCDD Teftiş Kurulu Raporu’yla yolsuzluk iddialarında yer alan şirketin IC İçtaş ve Cengiz İnşaat A.Ş’nin içinde bulunduğu konsorsiyum olduğunu aktardı. TCDD yapılan yolsuzluğun tutarını ise Yavuzyılmaz, 200.142.539,74 USD olarak açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz şöyle açıkladı:
"İhale bedeli: 610.000.160,97 USD Bakanlar Kurulu
ek ödenek: 244.000.064,35 USD Revize
proje bedeli: 854.000.225,32 USD
Projeden çıkarılan imalat tutarı: 200.142.539,74 USD olduğu halde
Şirkete ödenen tutar: 847.175.565,79 USD
Kaynak: TCDD Teftiş Kurulu Raporu"
Raporda ise, şu ifadeler yer aldı:
"Proje kapsamında yapımından vazgeçilen ve proje kapsamından çıkarılarak daha sonra yaptırılması düşünülen imalat toplamının 200.142.539,74 USD bu tutarın proje kapsamındaki diğer imalatlara harcandığı anlaşılmakla birlikte, Bakanlar Kuruluna sunulan mukayeseli keşif ile idarece yapılans on onaylı keşif arasındaki farkların ilgili birimlerce açıklanmadığı tespit edildi."
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
- Cem Yılmaz'dan Kavala ve Demirtaş çıkışı
- Erdoğdu'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- TÜGVA belgelerinden WhatsApp grubu çıktı
- Havalimanında büyük tehlike atlatıldı
- e-Devlet hesabınızı kontrol edin
- Yandaş yazar davayı hazmedemedi
- Sızıntıda 'Süleyman Soylu' iddiası
- Putin'den dikkat çeken sözler: 'Gözlemlediklerimizi...'
- Tacizi engellemek isterken öldürüldü!