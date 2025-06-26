Yavuzyılmaz belgeyle açıkladı: ‘AKP’nin iftirası çöktü!’

İstanbul'daki metro projelerine AB'nin fon sağladığı iddialarına CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan belgeli yanıt geldi. Yavuzyılmaz, "AK Parti’nin iftirası çöktü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; Ümraniye-Ataşehir -Göztepe Metro Projesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’dan (EBRD) kullandığı kredinin son 60 Milyon Euro’luk kısmının buharlaştırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu 60 Milyon Euro’luk krediye karşılık, ilgili İBB hesabında 2 Milyar 882 Milyon 212 Bin Lira olduğunu belgeledik. Para buharlaştırma ve sıfırlama uzmanı AK Partili yetkililere duyurulur!" ifadelerini kullandı.



Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"AK Parti’nin iftirası çöktü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; Ümraniye-Ataşehir -Göztepe Metro Projesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’dan (EBRD) kullandığı kredinin son 60 Milyon Euro’luk kısmının buharlaştırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu 60 Milyon Euro’luk krediye karşılık, ilgili İBB hesabında 2 Milyar 882 Milyon 212 Bin Lira olduğunu belgeledik. Para buharlaştırma ve sıfırlama uzmanı AK Partili yetkililere duyurulur!"



