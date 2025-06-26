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Yavuzyılmaz belgeyle açıkladı: ‘AKP’nin iftirası çöktü!’

Yavuzyılmaz belgeyle açıkladı: ‘AKP’nin iftirası çöktü!’

26.06.2025 17:58:00
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Haber Merkezi
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Yavuzyılmaz belgeyle açıkladı: ‘AKP’nin iftirası çöktü!’

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul’daki metro projelerine yönelik "kredi buharlaştı" iddialarına belgelerle yanıt verdi. Yavuzyılmaz, söz konusu 60 milyon Euro'luk kredinin İBB hesaplarında mevcut olduğunu açıklayarak, "AK Parti'nin iftirası çöktü" dedi.

İstanbul'daki metro projelerine AB'nin fon sağladığı iddialarına CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan belgeli yanıt geldi. Yavuzyılmaz, "AK Parti’nin iftirası çöktü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; Ümraniye-Ataşehir -Göztepe Metro Projesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’dan (EBRD) kullandığı kredinin son 60 Milyon Euro’luk kısmının buharlaştırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu 60 Milyon Euro’luk krediye karşılık, ilgili İBB hesabında 2 Milyar 882 Milyon 212 Bin Lira olduğunu belgeledik.  Para buharlaştırma ve sıfırlama uzmanı AK Partili yetkililere duyurulur!" ifadelerini kullandı. 

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle: 

"AK Parti’nin iftirası çöktü! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; Ümraniye-Ataşehir -Göztepe Metro Projesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’dan (EBRD) kullandığı kredinin son 60 Milyon Euro’luk kısmının buharlaştırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu 60 Milyon Euro’luk krediye karşılık, ilgili İBB hesabında 2 Milyar 882 Milyon 212 Bin Lira olduğunu belgeledik.  Para buharlaştırma ve sıfırlama uzmanı AK Partili yetkililere duyurulur!"


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