Yavuzyılmaz İBB 'teftiş'lerini belgeleriyle paylaştı: AKP döneminde genel denetim yapılmamış!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AKP döneminde denetlenmediğine ilişkin belgeleri paylaştı.

"2012-2019 YILLARI ARASINDA HİÇ TEFTİŞ YAPILMADI"

İçişleri Bakanlığının teftiş raporlarını paylaşan Yavuzyılmaz, 2012-2019 yılları arasında İçişleri Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından hiçbir genel teftiş yapılmadığını söyledi.

Yavuzyılmaz, buna karşın 2020-2025 yılları arasındaki İBB’nin tüm iş ve işlemlerinin mülkiye müfettişleri tarafından denetime tabi tutulduğunu açıkladı.

"YARGIDAN KAÇARSA AKP KAÇAR!"

"Yargıdan kaçarsa AKP kaçar!" diyen Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kaydetti: İstanbul Büyükşehir Belediyesinde AKP döneminde; 2012-2019 yılları arasında İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hiçbir ‘Genel Teftiş’ yapılmadığını tespit ettik!

CHP döneminde ise; 2020-2025 yılları arasındaki İBB’nin tüm iş ve işlemleri mülkiye müfettişleri tarafından ‘Genel Teftişe’ tabi tutuldu." ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, bunun İBB’de AKP dönemindeki tüm iş ve işlemlerin denetimden ve yargıdan kaçırılması anlamına geldiğini söyledi.

Yavuzyılmaz, İçişleri Bakanlığına ait belgeleri de kamuoyuyla paylaştı:

Yavuzyılmaz, "Bunun adı, İBB’de AKP dönemindeki tüm iş ve işlemlerin, ihaleler, tahsisler, bağış adı altındaki tüm işlemlerin denetimden ve yargıdan kaçırılmasıdır!" ifadelerini kaydetti.