'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı 3 kadın öldü
Antalya'nın Finike ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Finike ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı. 3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi.
A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı
- İşçilere SMS ile çağrı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- JBL ses sistemli 4 çeker makam aracı aldı
- Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha
- Koca: 14 kişi yoğun bakımda
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu