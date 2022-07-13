Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza araç çarpması sonucu anne hayatını kaybetti.

İHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:11
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Kahramanmaraş'ın Çobanbeyli Mahallesi'nde saat 22.50 sularında M.T.A. (21) idaresindeki 46 D 2575 plakalı araç seyir halindeyken yoldan karşıya geçmeye çalışan Demet Doğan (27) ile kızı Şerife Doğan'a (8) çarptı.

Kazada anne Demet Doğan kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, 8 yaşındaki kızı Şerife Doğan ağır yaralandı. Ağır yaralı olan Şerife Doğan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Hastanesine sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


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