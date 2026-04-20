Yaya geçidinden geçen iki arkadaşa otomobil çarptı: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

20.04.2026 10:42:00
DHA
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki Fatıma Zümra Karabulut ile arkadaşı Serhat Ş.’ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Karabulut, olay yerinde yapılan yaklaşık 15 dakikalık kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Nisan Salı günü saat 23.15 sıralarında Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer istikametinde ilerleyen Berkay G.’nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Fatıma Zümra Karabulut ile arkadaşı Serhat Ş.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki arkadaş Karabulut ve Serhat Ş. yola savruldu.

KALP MASAJI YAPILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatıma Zümra Karabulut’a olay yerinde müdahale etti. Kalbi durduğu öğrenilen Karabulut için yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldığı, kalp ritminin yeniden sağlanmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karabulut, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karabulut’un cenazesinin Başakşehir’de toprağa verildiği öğrenildi.

Kazada yaralanan Serhat Ş.’nin ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü, bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Berkay G.’nin yapılan kontrollerde alkollü olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da zincirleme kaza... Yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi: 7 yaralı Aksaray'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu sürücüsünün kontrolün çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarptıktan sonra durabildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Fatih'te ambulans ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada Fatih'te ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Eyüpsultan'da 5 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.