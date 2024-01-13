Yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına diğer şeritte seyir halinde olan otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 15:57
Yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
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Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın diğer şeritte seyir halinde olan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, hastaneye kaldırılan ve kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.


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