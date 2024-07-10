Yaya yolundan giden scooter kadına çarptı
Eskişehir’de araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooterın çarptığı kadın yaralandı.
Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi üzerinde, dün akşam saatlerinde edinilen bilgilere göre, araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooter, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kadın yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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