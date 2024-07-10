Yaya yolundan giden scooter kadına çarptı

Eskişehir’de araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooterın çarptığı kadın yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 13:44
Yaya yolundan giden scooter kadına çarptı
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Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi üzerinde, dün akşam saatlerinde edinilen bilgilere göre,  araç trafiğine kapalı alanda seyir halinde bulunan scooter, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


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