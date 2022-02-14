Yayında tokat atmıştı: Muharrem Sarıkaya geri döndü

14 Şubat 2022 Pazartesi, 12:57

İHA çalışanı Ahmet Demir'e tokat attığı anlar ortaya çıktıktan sonra Habertürk'teki yazılarına ara veren Muharrem Sarıkaya geri döndü.

Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Sarıkaya, İkinci şans" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Sarıkaya yazısında, "Ciner Medya Grubu yöneticilerimin, meslektaşlarımın ve arkadaşlarımın bana karşı tutumları, destekleri de en büyük tesellim oldu. Bütün bunları bana tanınan ikinci şans olarak görüyorum… İkinci şansın üçüncüsü olmadığını da biliyorum. Bu bilinçle tekrar merhaba diyorum…" dedi.

NE OLMUŞTU?

Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in 17 Aralık 2021'de konuk olduğu canlı yayınında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından dün akşam özür dilemişti. Sarıkaya, olayın ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti.