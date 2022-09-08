Yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban Deniz Arka (42) yaralandı.

DHA
08 Eylül 2022 Perşembe, 16:11
Yaylada ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
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Yiğitler Mahallesi yakınlarında yaylada hayvan otlatan Deniz Arka, ayı saldırısına uğradı. Kolu kırılıp, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Arka, köpeklerin gelmesi ile kurtuldu.

Ayı, köpekleri görünce bölgeden uzaklaştı. Mahalleli tarafından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Arka, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Deniz Arka’nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

 


Ayı saldırı Orman

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