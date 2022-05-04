Yaylada kalp krizi geçirdi, ekipler hastaneye ulaştırdı
Bitlis’te, pancar toplamaya giden ve yaylada kalp krizi geçiren Abdullah Demir (67), bölgeye gelen sağlık ve AFAD ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye ulaştırıldı.
Tabanözü köyüne bağlı Bayramlı mezrasında yaşayan Abdullah Demir, beraberindeki köylülerle Helezan Yaylası'na pancar toplamaya gitti. Demir, bu sırada fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istendi.
OLAY YERİNDE MÜDAHALE YAPILDI
Sağlık ile AFAD ekipleri, kardan dolayı yolu kapalı bölgeye kadar araçla yaklaşık 10 dakikalık yolu da yürüyerek gidip Demir'e ulaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Demir'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Ekipler, daha sonra Demir'i sedyeyle ambulansın bulunduğu yere kadar taşıyıp daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ve tedaviye alınan Abdullah Demir’in yakınları, ekiplere teşekkür etti.
Video Haberler
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
- Günlerdir kayıptı, kayanın dibinde bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Bilal Erdoğan Osmanlıcaya döndü
- İstanbul'da taciz girişimine bıçaklı saldırı
- Messi'den PSG'ye ultimatom!
- Erdoğan'ın ziyaretinden sonra ortaya çıktı
- Filmin yapımcı Hande Karacasu serbest bırakıldı
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
- 'İlk sırada Türkiye var'