Yaylada yakınına yıldırım düşen Betül yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde yaylada koyun sağarken yakınına yıldırım düşen Betül Suna (19) yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Cevizlik köyü yakınlarında meydana geldi. Yaylada koyun sağan Betül Suna, yakınına yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.
Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Suna, ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Suna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha bugün ortaya çıkan anketlerde...'
- Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi
- 'Şimdiden haber vereyim...'
- Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
- 'Tek kişi kalsak da...'
- Dosya bakanlığa gidecek
- Başbakan saldırıya uğradı!
- Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!
- 'Teklif olursa değerlendirilir'
- Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!