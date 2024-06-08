Bangladeş'te yıldırım isabet etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'in Naogaon kenti ile Chapainawabganj bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre Naogaon kentinde 3, Chapainawabganj bölgesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi.
Polis yetkilileri, hayatını kaybedenlerin açık alanda bulunduklarını aktardı.
Ülkede nisan ayından 9 Mayıs'a kadar 35'i çiftçi 74 kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
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