Bangladeş'te yıldırım isabet etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08.06.2024 - 13:12

Güncelleme: 08.06.2024 - 13:12

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre Naogaon kentinde 3, Chapainawabganj bölgesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, hayatını kaybedenlerin açık alanda bulunduklarını aktardı.

Ülkede nisan ayından 9 Mayıs'a kadar 35'i çiftçi 74 kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.