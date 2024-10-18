Yaylalar beyaza büründü: Artvin’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Artvin’de etkili olan soğuk hava dalgası, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karını beraberinde getirdi. Sonbaharın renklerine bürünen yaylalar, aniden bastıran karla beyaza kaplandı.

Yaylalar beyaza büründü: Artvin’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:34

Son günlerde düşen sıcaklıklarla birlikte beklenen kar yağışı, özellikle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek rakımlı yaylalarında etkili oldu. Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Kocabey Yaylası mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü de kar yağışından nasibini alan yerler arasında yer aldı. Sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına hakim olan yaylalar, karın etkisiyle bambaşka bir görünüme büründü.

Sosyal medya kullanıcıları, yaylalardaki bu doğal güzellikleri fotoğraflayarak paylaştı.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkili olacağını ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının sürebileceğini bildirdi.


Etiketler: #Artvin #kar yağışı

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