Son dakika... Bakan ‘faydalı’ gördü: ‘Yaz saati’ uygulaması devam edecek!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 21:00

Güncelleme: 13.12.2023 - 21:47

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

'DAHA FAYDALI OLACAK'

Bayraktar, iptali için TBMM'ye kanun teklifi verilen yaz saati uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi.

Bakan Bayraktar konuya ilişkin, "Yaz saati uygulaması yıl boyunca uygulanacak" açıklamasında bulundu.

SAATLER '1 SAAT' GERİ ALINIYOR

Dünya genelinde ekim ayında kış saati uygulamasına geçilerek saatler 1 saat geri alınıyor. Gün ışığından daha fazla yararlanma hedefinde olan yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanmıyor.

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de 7 yıldır yürürlükte olan ''yaz saati'' uygulamasına tepki göstermişti. Uygulamanın güvenlik sorununa da yol açtığını belirten İmamoğlu, "Herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı, öğrenciyi güne kötü başlatıyor." demişti.