Ekrem İmamoğlu'ndan 'yaz saati' tepkisi: 'Artık vazgeçin!'

Yayınlanma: 11.12.2023 - 08:43

Güncelleme: 11.12.2023 - 08:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasına tepki gösterdi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok… Bu anlamsız yaz saati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor. ARTIK VAZGEÇİN BU UYGULAMADAN!”

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. ‘İleri saat’ uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi.



