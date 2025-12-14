Yaz saatiyle ‘tasarruf sağlandığını ve karanlık saatlerin azaldığı’ savunuldu: İktidar yaz saati ısrarını sürdürüyor

Muhalefet, 1 Ekim’de yeni yasama yılının başlamasının ardından Türkiye’de 2016’dan beri tartışılmaya devam eden kalıcı yaz saati uygulamasını yine Meclis gündemine taşıdı.

Vekiller bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. O isimlerden biri olan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, önergesinde “Uygulamanın sabah karanlığında başlayan yaşam düzeni nedeniyle öğrenciler ve çalışanlar üzerindeki etkileri araştırılmış mıdır? Uygulamaya ilişkin kamuoyunda yıllardır dile getirilen tepkiler de dikkate alınarak son verilmesi yönünde bir adım atılacak mıdır?” sorularını yöneltti.

Önergeye yanıt veren Bayraktar, araştırmalara göre kalıcı yaz saati uygulaması ile her mesai aralığı için karanlıkta kalınan sürenin eski saat uygulamasına göre 64 saat azaldığı savundu. Bayraktar, “Sabit saat uygulamasıyla, akşam mesai ve okul çıkışlarına denk gelen karanlık zaman diliminin azaltıldığı, kış mevsimi etkisi ile gün içi aydınlık süreleri de düşünüldüğünde vatandaşlarımızın aydınlıktan daha çok fayda sağlayacağı ve havanın kararma saatlerinde önceki yıllara göre daha büyük tasarruf oranın elde edileceği görülmüştür” değerlendirmesini yaptı.

Yurt dışında da sabit saat uygulamasının tartışıldığını söyleyen Bayraktar “İspanya Başbakanı, 20 Ekim’de yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) 2026’dan itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini istediklerini açıklamıştır. Gerekçe olarak; değişken saat uygulamasının tasarruf sağlamadığı ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirterek, konuyu AB Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplantısında gündeme getireceklerini ifade etmiştir” dedi