Yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor?

Okulların kapanış tarihi milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. MEB akademik takvimine göre okulların kapanış tarihi belli oldu. Peki, Yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:19
Yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor?
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Okulların kapanış tarihi MEB 2023-2024 takvimine göre haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Karne günü sonrası milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlayacak. Peki, Yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre karneler 14 Haziran Cuma günü verilecek ve 2023-2024 eğitim yılı noktalanarak öğrenciler yaz taitline başlayacak.

MEB TAKİMİ 2024

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım - 17 Kasım 2023 Cuma

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 Cuma

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi - 14 Haziran 2024 Cuma

İkinci dönem ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 Cuma

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.


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