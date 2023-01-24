Yazar Ali Nesin’den vakıf mallarına el konmasına ilişkin açıklama: Tarikatın lafıyla hareket edildi

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 04:00

İstanbul Çatalca’da yazar Aziz Nesin tarafından kimsesiz çocukların eğitimi için kurulan Nesin Vakfı’nın bankada bulunan yaklaşık 2 milyon lirasına geçtiğimiz günlerde el konulmuştu. Söz konusu kararın ardından kurumun eski yöneticisi, matematikçi-yazar Ali Nesin yazılı açıklamayla hem yaşanan süreci hem de İsmailağa cemaatinin nasıl kendilerini hedef gösterdiğini anlattı. Nesin, şunları kaydetti:

“2017 yazında Nesin Vakfı’na komşu 8 dönümlük arazi satışa çıkmıştı. İçindeki villayla birlikte 2 milyon liraydı, ‘kelepir’ sayılırdı. Sahibinin acil paraya ihtiyacı olduğundan bir hafta on gün içinde almalıydık. Vakıf yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu çok ısrar etti, ‘bankadan kredi çekelim’ dedi. Ben hiç sevmem öyle kredi işlerini filan, önce reddettim ama sonra ısrarlarına dayanamadım, zaten ben de istiyordum. ‘Facebook’tan duyuralım, biraz destek gelir, kalan miktarı krediyle tamamlarız’ diye düşündük. Babamın hayallerini ve arazinin bizim için önemini vurgulayan bir yazı yazdık. Çok etkili oldu. Bir iki haftada çoğunluğu düzenli bağışçımız olan dostlarımızın desteğiyle süreci tamamladık.”

"HUKUKA AYKIRI"

Yasalara aykırı hiçbir işlem yapmadıklarını dile getiren Nesin, “İstanbul Valiliği’nin söz konusu işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı yönlerini yeniden değerlendireceğini ve yakın zamanda arazimize konan şerhi kaldıracaklarını umuyoruz. Tabii hukuki prosedür devam ediyor. bağışçılarımızın ve vakfımızın çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız” diye konuştu.

Aziz Nesin çocuklarla birlikte.

Nesin’in açıklamasında İsmailağa cemaatinin vakfa ilişkin hedef alıcı tutumu ve sonrasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı:

İSMAİLAĞA İZİ

“Sanırım 2021’de o arazinin komşu arazisine İsmailağa cemaatine bağlı bir tarikat taşındı. Bize karşı düşmanca bir tavır takındılar. Sözlü ve fiziksel tacize başladılar, üzerimize köpek saldılar, çocuklarımızı videoya kaydettiler. Bir süre sonra da valilik, daha doğrusu sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ‘izinsiz bağış kampanyası’ yaptığımız gerekçesiyle vakfa müfettişler yolladı. Bu yazımızı (facebook paylaşımı) kampanya olarak addetmişler... Olacak şey mi? Müfettişler geldi. Onlara bunun sonu ne olabilir diye sorduğumuzda ‘muhtemelen 5- 10 bin liralık ceza gelir’ dediler ama isterlerse gelen paraya da hatta araziye de el koyabilirlermiş. Ama genel kanı bir para cezası geleceği yönündeydi. Müfettişler herhangi bir suistimal olmadığı yönünde rapor vermelerine rağmen akla hayale gelmeyecek şekilde olabilecek en ağır cezayı kestiler.”