Nesin Vakfı’na ekonomik kıskaç

16 Ağustos 2022 Salı, 09:07

Yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’na yönelik baskılar devam ediyor. Geçen hafta İzmir’in Tire ilçesindeki 60 dönümlük zeytinliği kundaklanan, İstanbul Çatalca’da İsmailağa Cemaati’nin hedef aldığı Nesin Vakfı’nın, geçen nisan ayında banka hesapları bloke edildi. Vakıf yöneticileri, yaklaşık 4 aydır banka hesaplarında paralara ulaşamıyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çatalca Kaymakamlığı’nın 12 Nisan tarihli kararıyla, izinsiz yardım toplandığı iddiasıyla ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunun 7’nci maddesine muhalefet edildiği gerekçesiyle Nesin Vakfı’nın Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndaki hesaplarını bloke etti.

Ayrıca, banka hesaplarında bulunan 1 milyon 970 bin TL ile yine vakfa ait olan Çatalca Gökçeali Mahallesi’ndeki 7 bin 955 metrekarelik tarlanın mülkiyetinin de kamuya geçirilmesine karar verildi. Nesin Vakfı ise bu kararların iptali için İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması talepli dava açtı. Ancak, “İşlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle” açılan davada yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. Bunun üzerine, Nesin Vakfı, Bölge İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması talebinin reddi için itiraz etti. Ancak bu mahkeme de 9 Ağustos’ta Nesin Vakfı’nın yürütmenin durdurulmasına yönelik itirazını reddetti. Yerel Mahkeme ise esas hakkında nihai kararını henüz vermedi. Nesin Vakfı’nın avukatı Cenk Söbe de BirGün’e yaptığı açıklamada, mahkemenin henüz nihai kararını vermediğini vurgulayarak, “Banka hesaplarına konan blokeler için yürütmenin durdurulmasını talep ettik ve bu talebimiz reddedildi. Yürütmeyi durdurma kararı verilseydi banka hesaplarımızdaki blokeler kalkacaktı. Mahkemenin nihai kararını bekliyoruz. Önce Çatalca’da İsmailağa Cemati üyelerinin vakfımıza fiziki saldırısı oldu ve rahatsızlık verdiler. Bunun ardından banka hesaplarımız bloke edildi. Son olarak İzmir’deki 60 dönümlük arazinin 40 dönümü yakıldı. Suçluların korunduğu bir süreçle karşı karşıyayız. Tüm bunlar tesadüf gibi gelmiyor. Bunların hiç biri Nesin Vakfı’nı korkutamaz ve caydıramaz” dedi.

DEFALARCA TEFTİŞ EDİLDİ

Aziz Nesin’in oğlu ve Matematik Köyü’nün kurucusu ve yürütücüsü, Nesin Vakfı’nın da bağışçılarından Prof. Dr. Ali Nesin de İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda ise şu ifadeler yer aldı:

“Nesin Vakfı defalarca Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teftiş edilmiştir. Müfettişlerin de belirttiği üzere, bağışlar sadece ve sadece Vakıf lehine ve çocukların eğitimi için kullanılmış ve hiçbir usulsüzlüğe rastlanmamıştır. Nesin Vakfı’nın bünyesinde 40 dolayında çocuk beslenmekte, okumakta ve eğitilmektedir. Bir o kadar da çalışanı vardır. Bir o kadar çocuğun ve gencin ailesine de uzaktan maddi ve manevi destek verilmektedir. Ayrıca çocuklarımızın etinden, sütünden, yumurtasından yararlandığı hayvanlarımız vardır. Tarlalarımız, meyve bahçelerimiz vardır. Böyle bir vakfın banka hesaplarına el koymak, izansızlık olduğu kadar, ‘önce çocuğun çıkarları’ ilkesine de terstir. ”