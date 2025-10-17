Yazar Ergün Poyraz’ın tutukluluğuna devam kararı... ‘Ceza Muhakemesi Kanunu hükmü dikkate alınmamıştır’

1 Ekim’de Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafının bulunduğu bir Facebook paylaşımını alıntılayan yazar Ergün Poyraz, “Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade” notunu düştü. Ertesi gün gözaltına alınarak, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılık gerekçesiyle tutuklandı.

CMK VURGUSU

Poyraz’ın avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, yazılı açıklamasında, yargılama sürecinde problemli gördüğü konulara değindi. Buzoğlu, “Yargılamayı yapacak görevli mahkeme hakkındaki itiraz süreci tamamlanmış ancak, dosya, tutukluluğa itirazı reddeden Aydın 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne tevzi edilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/2 inci maddesinde bildirilen ‘Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma evresinde görev yapamaz’ hükmü dikkate alınmamıştır” dedi. İddianamenin, tutukluluğa itirazı reddeden mahkemece kabul edildiğini belirten Buzoğlu, duruşmanın 24 Ekim tarihine atıldığını ifade etti.

‘KENDİSİNE YÖNELİK İRADE VAR’

Buzoğlu, Poyraz cezaevine ilk girdiğinde insülin ilaçlarının verilmediğini, basının bu konuda haberler yaptıktan sonra ilaçların temin edildiğini anımsatarak, “Ülkemizin laik üniter birliği için senelerdir hayatını ortaya koyan yazar Ergün Poyraz’ın karşı karşıya bırakıldığı tutukluluğun devamı gerçekliği, kendisine yönelik iradenin kesintisiz geçerliliğini koruduğunu bir kez daha somutlamıştır” cümlesini kullandı. Poyraz geçmişte Refah Partisi, Fethullah Gülen ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında kitaplar yazmış, Ergenekon davasından 7 yıl tutuklu kalmıştı. ANKARA/Cumhuriyet