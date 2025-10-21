Yazarımız Ahmet Taner Kışlalı, ölümünün 26. yılında anıldı: ‘Onun uğruna mücadele verdiği Türkiye’yi bizler kuracağız’

Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, gericiler tarafından hedef gösterildikten sonra, 21 Ekim 1999’da bombalı saldırıyla öldürülmüştü. Ölümünün 26. yılında, yine Kışlalı’nın Çayyolu’ndaki evinin önünde toplanıldı.

‘AYDINLARIMIZA SİSTEMATİK OLARAK KIYILDI’

Anmaya Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, gazetemizin yazarlarından Işık Kansu ve Mustafa Balbay ile Kışlalı’nın yakınları ve yurtseverler katıldı.

ADD Başkanı Bozkurt, konuşmasında, “Her yıl burada Ahmet Taner Kışlalı hocamızı, 31 Ocak’ta Muammer Aksoy hocamızı, 6 Ekim’de Bahriye Üçok hocamızı, 24 Ocak’ta Uğur Mumcu Kalpaksız Kuvvacı’mızı ana ana bugüne geldik. İşte Türkiye bugünlerde yaşananları yaşasın diye, sistematik biçimde Batı emperyalizminin aşağılık işbirlikçileri olan dinci faşist çetelerce 21 Ekim 1999’da, bugün genel başkanı olma onurunu yaşadığım Atatürkçü Düşünce Derneği’nin genel başkan yardımcısı iken katledildi Ahmet Taner Hoca’mız. Maalesef sistematik olarak kıyıldı aydınlarımıza. Şimdi artık belki aydın cinayetlerini yapmıyorlar, öldürmeyelim de diri diri gömelim diye Silivri’ye gömüyorlar” ifadelerini kullandı.

Kışlalı’nın Atatürkçülüğüne vurgu yapan Bozkurt, “Hocamızın çok bilinen bir sözü var: ‘Kemalizm geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür’ diyor. Bu, çok doğru bir tespit. Hakikaten eğer Kemalizmi kavrayabilseydik, Atatürk’ü anlayabilseydik, belki de şimdi bu yargı cinayetlerinden, bir gün bölücü terör örgütü yandaşlarının sokakları doldurmasını, bir gün gerici yobazların sokakları doldurmasını izlemek zorunda kaldığı bir toplumsal yapıyla karşılaşmazdık” dedi.

‘İKTİDAR ÖMRÜNÜ TAMAMLADI’

Bozkurt’un ardından konuşan yazarımız Işık Kansu ise, “Yıllardır, ‘Ahmet Taner Kışlalı ve diğer cumhuriyetçi aydınlarımız neden aramızdan alındı’ sorusunun yanıtı bugün olup bitenlerde çok açık ve seçik gözüküyor. Güzel ülkemiz koskoca bir cezaevine döndü. Konuşmayacaksın, yazmayacaksın, itiraz etmeyeceksin, eleştirmeyeceksin, olup biteni görmeyeceksin, halkın iniltisini duymayacaksın, haksızlığa isyan etmeyeceksin, gülmeyeceksin, hatta kadınlar hiç gülmeyecekler. Bırakın mizahı, şaka bile yapmayacaksın. Zorbalıklara karşı durmayacaksın. Toplanmayacaksın, eylemlerle sesini yükseltmeyeceksin. Sosyal medyayı kullanmayacaksın. Anayasaya, hukuka, evrensel kurallara uymayan soruşturmaları yargılamayacaksın. Ülkenin tüm kaynak ve değerleri haraç mezat satılacak, yatıp uyuyacaksın. Ormanları, zeytinlikleri sökecekler, yakıp, yok edecekler, sırtını döneceksin. Softalar çocukları taciz edecek, magandalar kadınları dövecek, katlanacaksın. Bütün bu olumsuz gidişi halkın kabullenmediği artık ortada” dedi.

Burada KKTC seçimlerinden örnek veren Kansu, “İçinde yaşadığımız ortam iktidarın ömrünü artık tamamladığının göstergesidir. Biz 1923 devrimine gönülden bağlı olan cumhuriyetçiler ayaktayız ve direncimiz yüksek. Önünde sonunda halkın sağduyusu ve bilinçli tepkileriyle cumhuriyet ilkelerine geri döneceğiz. Demokrasiyi yeniden işler haline getireceğiz. Görev bizi bekler arkadaşlar. Değerli öğretmenimiz Ahmet Taner Kışlalı’yı sevgiyle anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

‘HAYALİNDEKİ TÜRKİYE’Yİ BİZ KURACAĞIZ’

Ardından, Kışlalı’nın evinin önünden, Ankaralılar Caddesi’nde bulunan Kışlalı anıtına doğru yürüyüşe geçildi.

Anıttaki saygı duruşu sonrası, Ankara Cumhuriyet Okurları sözcüsü Nejdet Özer, “Anmak demek, yaşatmak, hatırlamaktır. Yazdıkları yazılarla ve kitaplarla ülkemizin başına gelebilecek felaketleri yıllar öncesinden görüp, topluma gerekli uyarıyı yapmıştı. Onun yaptığı bütün saptamaları dikkatle izleyenler de vardı. Irkçı, dinci ve faşist güçler, Ahmet Taner Hoca’nın kendileri için ne kadar tehlikeli olduğunu görüyorlar. Ahmet Taner Hoca Anadolu’yu karış karış gezip her ilde ve beldelerde sayısız konferans vermiştir. Kendini üniversite kampüsüne hapsetmemiş bir hocaydı. Anadolu’da verdiği konferanslarda, gençleri mutlaka ön sıraları oturturdu. Konuşmamı onun laiklik konusundaki yazdıklarıyla bitireceğim. Demokrasi laikliğin önkoşulu değildir, laiklik demokrasinin önkoşuludur” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise, “Bugün burada Atatürk ilke ve devrimlerine sonsuza kadar sahip çıkacak olanlar var. O yüzden Ahmet Taner Kışlalı’nın bizlere miras bıraktığı o mücadele ruhuyla şunu söylemek istiyorum. Buradan, bu grup olarak ve Ahmet Taner Kışlalı’nın, cumhuriyetin savunucuları olarak ona söz veriyoruz. Onun uğruna mücadele ettiği laik, demokratik, çağdaş, aydınlık bir Türkiye’yi bizler kuracağız” diye konuştu.

Ardından Kışlalı’nın gömütünün bulunduğu yere, Karşıyaka Mezarlığı’na geçildi.