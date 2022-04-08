Yazarımız Ataol Behramoğlu’na ‘Cumhuriyet Ödülü’

08 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından 2007’den bu yana her yıl verilen “Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü”ne, bu yıl gazetemiz yazarı, şair Ataol Behramoğlu uygun görüldü.

ÇYDD, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 10 Nisan 1928 tarihli toplantısında, anayasanın 2. maddesi “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır” fıkrası ile 26. maddesinde yer alan “şeriat hükümlerinin TBMM tarafından yürütüleceğini” belirten cümlenin laikleşme ilkesi doğrultusunda kaldırılışının yıl dönümünde Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü veriliyor.

ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği isimler arasından ÇYDD üye, gönüllü ve gençlerinin oylarıyla bu yıl 16.’sı verilen ödüle gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu layık görüldü.

10 Nisan Laiklik Gününde, saat 20.00’de başlayacak ödül töreni bu yıl, salgın koşulların nedeniyle çevrimiçi yapılacak. Ödül töreni kapsamında ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna’nın konuşmalarından sonra ödül, Ataol Behramoğlu’na takdim edilecek. Sonrasında Sevda - Cenap And Müzik Vakfı katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Korosu; koro şefi Atilla Çağdaş Değer, piyanist İrem Alpaslan, Polat Cansızoğlu ve Tuna Karakaya canlı yayın ile konser verecek.



KİMLERE VERİLDİ?

Bu yıl 16.’sı verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’nü daha önce sırasıyla Muazzez İlmiye Çığ, Fazıl Say, Sabih Kanadoğlu, Rıza Türmen, Yıldız Kenter, Genco Erkal, Gülriz Sururi, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Prof. Dr. Doğan Kuban, Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Müjdat Gezen, Prof. Dr. Yücel Aşkın, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Prof. Dr. Ferit Bernay ve Prof. Dr. Emre Kongar aldı.