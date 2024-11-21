Yazarımız Barış Terkoğlu ve Ahmet Zeki Üçok’a açılan davanın duruşması görüldü: 'HSK ve Başsavcılığa müzekkere yazılacak'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:58

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:58

Savcı önceki celselerde Terkoğlu ve Üçok’un “zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret” suçundan cezalandırılmasını ve siyasi yasak talep etmişti. Bu duruşmada da savcı mütalaasını tekrar etti.

Terkoğlu''nun avukatı Enes Hikmet Ermaner "Tevsi tahkikat talebimiz vardır, geçen celselerde de talep ettiğimiz üzere HSK'ye sunulan dilekçeyi temin ettik. Bu dilekçenin aslının HSK'den sorulması ve celp edilmesini talep ederiz" dedi.

Ahmet Zeki Üçok ise, "Tevsi tahkikat talebim vardı. İddianameye konu haber içeriğindeki hususlar bizim kendi sözlerimiz değildir. Savunmamızda da belirttiğimiz üzere savcı Gökalp Kökçü'nün HSK'ya sunmuş olduğu dilekçenin haberleştirilmesidir. Biz daha önce de bu dilekçenin dosyaya getirilmesini talep etmiştik. Biz kendi çabamızla bu dilekçeyi temin ettik fakat bu dilekçe imzasızdır. Aslının HSK'dan talep edilerek dosyaya getirilmesini istiyorum" dedi.

ERTELENDİ

Mahkeme, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) müzekkere yazılarak iddianameye konu haber içeriğinde ve sanıkların belirtmiş olduğu kişiler ve olay hakkında sonuçlanmış dosya varsa buna ilişkin belgelerin mahkemeye gönderilmesine, devam eden soruşturmaların ise akıbeti hususunda mahkemeye bilgi verilmesine karar verdi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak yine iddianameye konu haber içeriğinde sanıkların belirtmiş olduğu kişiler ve olay hakkında açılmış sonuçlanmış veya devam eden adli soruşturma bulunup bulunmadığı hususunda gerekli bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Duruşma ise 8 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.