Yazarımız Barış Terkoğlu ve Ahmet Zeki Üçok’a açılan davanın duruşması görüldü: 'HSK ve Başsavcılığa müzekkere yazılacak'
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’na “Hatırlı Fetöcüler nasıl kurtarılıyor” ve “Savcı Bey geliyorum, bu yazıyı da ekleyin” başlıklı yazılarına “zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla açılan davanın duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada emekli askeri savcı ve hakim Ahmet Zeki Üçok da haberde yer alan görüşünden dolayı yargılanıyor.
Savcı önceki celselerde Terkoğlu ve Üçok’un “zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret” suçundan cezalandırılmasını ve siyasi yasak talep etmişti. Bu duruşmada da savcı mütalaasını tekrar etti.
Terkoğlu''nun avukatı Enes Hikmet Ermaner "Tevsi tahkikat talebimiz vardır, geçen celselerde de talep ettiğimiz üzere HSK'ye sunulan dilekçeyi temin ettik. Bu dilekçenin aslının HSK'den sorulması ve celp edilmesini talep ederiz" dedi.
Ahmet Zeki Üçok ise, "Tevsi tahkikat talebim vardı. İddianameye konu haber içeriğindeki hususlar bizim kendi sözlerimiz değildir. Savunmamızda da belirttiğimiz üzere savcı Gökalp Kökçü'nün HSK'ya sunmuş olduğu dilekçenin haberleştirilmesidir. Biz daha önce de bu dilekçenin dosyaya getirilmesini talep etmiştik. Biz kendi çabamızla bu dilekçeyi temin ettik fakat bu dilekçe imzasızdır. Aslının HSK'dan talep edilerek dosyaya getirilmesini istiyorum" dedi.
ERTELENDİ
Mahkeme, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) müzekkere yazılarak iddianameye konu haber içeriğinde ve sanıkların belirtmiş olduğu kişiler ve olay hakkında sonuçlanmış dosya varsa buna ilişkin belgelerin mahkemeye gönderilmesine, devam eden soruşturmaların ise akıbeti hususunda mahkemeye bilgi verilmesine karar verdi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak yine iddianameye konu haber içeriğinde sanıkların belirtmiş olduğu kişiler ve olay hakkında açılmış sonuçlanmış veya devam eden adli soruşturma bulunup bulunmadığı hususunda gerekli bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Duruşma ise 8 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 3 milletvekilinin istifası istendi!
- 2'si ağır, 3 polis yaralandı!
- Uğur Dündar'ın 'babalık' davasında karar çıktı
- Kadınlara cehennem hazırlayanlar
- İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
- Cem Garipoğlu soruşturmasında karar!
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- MSB açıklamasında 'Erdoğan' ayrıntısı
- Storm Shadow füzesi Rusya'ya ateşlendi!
- Mauro Icardi'den Wanda Nara açıklaması!