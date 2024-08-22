Barış Terkoğlu bugünkü yazsında belirtmişti: HSK, şikayetin işleme konulmaması hakkında karar verdi

Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:19

Güncelleme: 22.08.2024 - 17:40

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Adnan Oktar örgütü ile ilişkileri nedeniyle bazı savcı ve hâkimlerin ilk kez yargılanacağını bugünkü yazısında dile getirdi. Terkoğlu yazısında Oktar hakkında ilgili yaptığı haberlerden sonra yargı süreci başlatan ve hapis cezası almasını talep eden hakim ve savcılardan şikayetçi olduğunu da duyurdu. Gazetemizin avukatı Enes Ermaner yazının ardından gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

BU KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Ermaner, "Barış Terkoğlu’nun yazısından sonra Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) hızlı bir aksiyon alarak hakim ve savcılar hakkındaki şikayetimizin işleme konulmaması yönünde karar almış. Demek ki Adnan Oktar örgütü ile ilişkili olduğu yine bizzat HSK'nın müfettiş raporu ile ortaya konulan şahıslar lehine hukuki işlemler teslim etmek HSK nezdinde soruşturulması gereken bir işlem değilmiş. Pek tabii bu karara itiraz edeceğiz. Ayrıca 22 Nisan tarihinde yapmış olduğumuz şikayete ilişkin tam yazının yayınlandığı gün karar alınması da tatlı bir tesadüf olmuş" dedi.