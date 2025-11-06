Yazarımız Barış Terkoğlu ve emekli asker Ahmet Zeki Üçok’a açılan davada erteleme kararı

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’nun “Hatırlı Fetöcüler nasıl kurtarılıyor” ve “Savcı Bey geliyorum, bu yazıyı da ekleyin” başlıklı yazıları; emekli askeri savcı ve hakim Ahmet Zeki Üçok’un da haberde yer alan görüşünden dolayı “zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla dava açılmıştı. Davanın müştekileri arasında Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Eski Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ve Eski Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar yer alıyor.

İddianamesi 2023 yılında hazırlanan davanın beşinci duruşması bugün görüldü. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada; Barış Terkoğlu, Ahmet Zeki Üçok, avukatları Enes Ermaner ve Fuat Selvi hazır bulundu.

Savcı önceki duruşmalarda sunduğu mütalaasını tekrar ederek, her iki sanığın cezalandırılmasını talep etti. Önceki celse mahkeme, Terkoğlu ve Üçok’un haberlerinde kaynak olarak işaret edilen emekli savcı Gökalp Kökçü hakkında, haber içeriğiyle bağlantılı konularda yürütülen idari soruşturma olup olmadığının tespiti amacıyla HSK’ya müzekkere yazılmasına karar vermişti. Celse arasında istenen bilginin mahkeme geldiği belirtildi.

“İNANILMAZ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Mütalaaya karşı savunma yapan Ahmet Zeki Üçok, “İnanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. HSK, bir mahkemenin sorduğu soruya yalan yanıt veriyor. Resmi evrakta sahtecilik var, adil yargılamayı etkileme var. HSK’dan yalan beyan beklemiyorduk. Biz sadece emekli savcı Gökalp Kökçü savcının beyanlarını yazımızda belirttik” dedi.

“SADECE ADALET İSTİYORUM”

Ardından savunma yapan Barış Terkoğlu da, “Siz benim buradaki güvencem, teminatımsınız. Bu dosyanın müştekileri eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Türkiye şartlarını biliyorum. Benim şöyle bir endişem var; ‘Başsavcı ile karşı karşıya geleceğim, acaba hukuk ikimizi aynı terazinin eşit kefelerine koyup tartabilecek mi?’ Sizden sadece adalet istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. 3 senedir bununla uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HABER DEĞERİ GÖRÜP PEŞİNDEN KOŞTUM”

Haber değeri taşıdığını fark ettiği için bir gazeteci olarak peşinden koştuğunu belirten Terkoğlu, “Gökalp Kökçü bu adliyede çalışıyordu. Hrant Dink’ten 15 Temmuz davalarına kadar birçok dosyada vardı. Müfettişe verdiği ifadeyi bulup yazdım. Gazeteci olarak bunun haber değerini görüp peşinden koştum. Gökalp Kökçü’yü çağırıp yazdıklarımı sormalıydı savcı. Bu ülkede komşu kavgasında komşular bile çağırılıyor. Müfettişe verdiği savunmayı bile HSK değil avukatım getirip mahkemeye verdi” şeklinde konuştu.

“EMEKLİ SAVCI GÖKALP KÖKÇÜ TANIK OLSUN” TALEBİ

Terkoğlu’nun avukatı Enes Ermaner ve Fuat Selvi, Gökalp Kökçü’nün tanık olarak dinlenilmesini ve Kökçü hakkındaki iddianamenin dosyaya eklenmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılarak emekli savcı Gökalp Kökçü hakkındaki iddianamenin istenilmesine karar verdi. Gökalp Kökçü’nün tanık olarak dinlenilmesi talebini bu aşamada reddeden hakim, davayı 28 Nisan 2026 saat 14:30’a erteledi.