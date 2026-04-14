Yazarımız Emre Kongar’a sosyal medya üzerinden tehdit

Gazetemiz yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Emre Kongar’a yönelik sosyal medya üzerinden bir tehdit mesajı yayımlandı. X platformunda anonim bir hesap tarafından yapılan paylaşımda, Kongar'ın bugünkü yazısı alıntılanarak “Emre Kongar’ın artık Taksim meydanında halka açık biçimde idam edilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerine yer verildi.

Çirkin tehdidin ardından yazarımız Kongar’a okurlarımızı tarafından destek mesajları atılırken ilgili paylaşıma tepki yağdı. Kongar’a yönelik bu ifadelerin laik ve demokratik cumhuriyete karşı dile getirildiği ifade edildi.