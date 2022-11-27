Yazarımız Server Tanilli vefatının 11'inci yılında anıldı
Siyaset bilimi ve anayasa hocası Prof. Dr. Server Tanilli, ölümünün 11’inci yıldönümünde gömütü başında düzenlenen törenle anıldı. Karacaahmet Mezarlığı’nda yapılan törene, Tanilli’nin ailesi ve sevenleri katıldı.
Gazetemizde 1992 yılından, yaşamını yitirdiği 2011 yılına kadar düzenli yazılar kaleme alan Siyaset bilimi ve anayasa hukuku hocası Prof. Dr. Server Tanilli, ölümünün 11’inci yıldönümünde gömütü başında düzenlenen törenle anıldı.
Törende konuşan Prof. Dr. Tanilli’nin oğlu Bülent Tanilli şöyle konuştu:
“Tanilli’nin hak mücadelesi devam ediyor. En büyük arzusu, eserlerini gençlerin okumasıydı. Bu görev de bizlere düşüyor. Umudumuzu her zaman yeşertecek, fikir bahçemizi hep canlı tutacağız. Server Tanilli, kadına karşı şiddetin yoğun olarak arttığı bir dönemde kaleme aldığı ‘Ne Olursa Olsun Savaşıyorlar’ kitabında şunları yazdı: ‘Kadınlar Devrimi, 19. ve 20. yüzyıllardan beri yaşanan bir devrimdir. Bu devrime gecikerek de olsa Türkiye de katılmıştır. Bu süreçte, kesin ve radikal adımları atan da aydınlanmadan gelen, bağımsız, laik ve demokratik Cumhuriyettir.’ Bu sebeple erkekler, devrimin yalnızca erkeklerin tekelinde olmadığını anlamalılar.”
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