Yazarımız Zülal Kalkandelen ‘hedef gösteriliyorum’ diyerek duyurdu: ‘Başıma bir şey gelirse sorumlusu adı geçen oluşumlardır!

Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen yüzlerce troll hesap ve yandaş haber sitesi tarafından hedef gösterildiğini söyleyerek “Başıma bir şey gelirse sorumlusu adı geçen oluşumlardır!” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 20:58
Yazarımız Zülal Kalkandelen ‘hedef gösteriliyorum’ diyerek duyurdu: ‘Başıma bir şey gelirse sorumlusu adı geçen oluşumlardır!
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Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, sosyal medya hesabından ‘yüzlerce troll hesap ve yandaş haber sitesi’ tarafından hedef gösterildiğini duyurdu. 

Kalkandelen, suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak şunları yazdı: 

“Dün akşam @szctelevizyonu’ndaki programdan sonra, sokak hayvanlarına karşı nefreti kışkırtan Güvenli Sokaklar Derneği ile Başıboş Köpek Sorunu başta olmak üzere, yüzlerce troll hesap ve yandaş haber sitesi tarafından yoğun olarak hedef gösteriliyorum. Beni “terörist” olarak göstermeye çalışan bu paylaşımların aynıları, Havrita’ya karşı mücadele ederken 2022’de de yapılmış ve bir eylem sırasında sokakta saldırı girişimine maruz kalmıştım.

Bu hedef gösterme operasyonunu başlatan ve yayanlar hakkında avukatım aracılığıyla suç duyurusunda bulunup yapılanları belgeleyen bir dosyayı savcılığa teslim etsem de bugüne kadar bir sonuç alınamadı. 

Başıma bir şey gelirse sorumlusu adı geçen oluşumlardır! #yasayıgeriçek”


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