'Katliam yasası' protestoları sonrası soruşturma başlatılmıştı... CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz ifade verdi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:32

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:32

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, sokak hayvanlarına yönelik komisyonda görüşülen 'katliam yasası' kanunun tasarısına karşı protestoya katıldı. Hamamyolu Caddesi'ndeki eylem sırasında açıklamalarda bulunan Yalaz, kanunu bu haliyle yasalaşması halinde Gezi Parkı eylemlerini hatırlatarak, "Vicdanını körelmiş olanlar, hayvanları katletmeyi öneriyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek, can dostlarımıza dokunurlarsa da aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz. Direne direne kazanacağız. Eğer bu yasayı geçirirlerse, tarihi bir direnişe hazır olsunlar" dedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalaz'ın açıklamalarının ardından 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yalaz, bugün hakkındaki soruşturmaya yönelik ifade vermek için Eskişehir Adliyesi’ne geldi. Yalaz, Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade verirken, partlililer, hayvan hakları savunucuları ve dernek üyeleri adliye önünde bir araya geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Yalaz'a destek verdi. Döviz ve pankart açan kalabalık, çıkarılması planlanan yasaya tepki gösterdi.

"SUÇUN UNSURLARI OLUŞMAMIŞTIR"

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat, soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra adliye önünde açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen suçun unsurlarının oluşmadığını belirten Yalaz, “Az önce hakkımda isnat edilen ‘kanunlara karşı halkı alenen tahrik’ suçlamasıyla ilgili avukatlarımızla birlikte ifade verdik. Bir avukat ve hukukçu olarak şunu ifade etmek isterim, suçun hiçbir şekilde unsurları oluşmamıştır. Çünkü ortada bir kanun dahil yoktur. Ben o açıklamaları yaptığım zaman kanun tasarı aşamasında komisyondaydı. Halen daha kanunlaşmamıştır. Yine suçun maddi ve manevi unsurları hangi açıdan bakarsanız bakın suçlamalar, iddialar asılsızdır. Buradaki amaç bir suçun soruşturması kovuşturmasından ziyade, toplumsal tepkiye karşı halkı susturmaya, gözdağı vermeye yönelik bir harekettir diye düşünüyorum. Diyorlar ki CHP Eskişehir İl Başkanı sokakları yakmakla yıkmakla tehdit ediyor. CHP’nin siyasi tarihinde de kültüründe de sokakları yakmak yıkmak, ateşe vermek yoktur” diye konuştu.