Yazarımız Zülal Kalkandelen: ‘Laikliğin özü, insan aklının egemenliğidir’

Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:42

Güncelleme: 25.04.2025 - 17:42

Gazetemiz yazarlarından Zülal Kalkandelen, önceki gün Ankara’da bulunan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nde “21'inci Yüzyılda Cumhuriyet ve Laiklik” başlıklı söyleşi düzenledi. Söyleşi sonunda soru cevap ve kitap imza etkinliği yapıldı. Kalkandelen, günümüzde demokrasi ve laikliğin yanlış anlaşıldığını ve topluma yanlış yansıtıldığını belirterek, “Laiklik, çağdaşlaşmanın ve aydınlanmanın bir ürünüdür. Bugün bizler bunu kaybettiğimiz için bu sorunları yaşıyoruz” dedi.

Laikliğin Türkiye’de konusundan saptırıldığını ve halkın yeterince bilinçlendirilmediğini vurgulayan Kalkandelen, “Laiklik, halkın ve zamanın değişimine göre dönüşebilen bir ilkedir. Aynı zamanda doğrudan doğruya çağdaşlaşmayla ilgilidir. İnsan aklının yasa yaptığı, dogmaların değil bilimin yol gösterdiği bir düzendir. Laikliğin özü, insan aklının egemenliğidir” ifadelerini kullandı.

‘DEVRİMİN SAHİBİ BİZİZ’

105’inci yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet’in, demokrasi ve laiklik sürecinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından nasıl adım adım kurulduğunu anlatan Kalkandelen, bütün bu çabanın karşı devrim tarafından yıkılmaya çalışıldığını ve bunun toplumu 70 yıl geriye götürdüğünü belirtti.

Devrimin sahiplenici bir bilinçle savunulmadığına, aksine ihanete uğradığına dikkat çeken Kalkandelen, “Türkiye'de gerçekçiliğin adı umutsuzluk olmuş. Ben gerçekleri savunuyorum. Daha fazla öne çıkmamız lazım. Sadece salonlarda değil, halkın arasında olmamız lazım” dedi. Halkın üzerine kurulmuş bir korku imparatorluğu olduğunu anımsatan Kalkandelen, “Bunu kaldırmamız için örgütlü güce ihtiyacımız var. Devrimin sahibi biziz. Halk, önce gücün kendi ellerinde olduğunu hatırlamalıdır” ifadelerini kullandı.



