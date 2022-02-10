Yazarımız Zülal Kalkandelen'in acı günü

10 Şubat 2022 Perşembe, 21:48

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının yaşamını yitirdiği duyurdu.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Kalkandelen, şunları söyledi:

"ÇOK İYİ BİR BABAYDIN!"

"Güle güle babacığım. Tanıdığım en dürüst, en ilkeli, en çalışkan, en sorumluluk sahibi insandın. Hiç kimse için kötü bir düşüncen olmadı. Hep halktan yanaydın, çok sağlam bir Atatürkçüydün, laik cumhuriyetin liyakat ile göreve gelmiş, tek kuruş haram yememiş, onurlu bir ferdiydin, çok iyi bir babaydın! Annem gidince içimde derin bir boşluk oluşmuştu. Şimdi yok gibiyim. Senin kızın olduğum için hep gurur duydum. Her şey için teşekkür ederim canım babacığım…"

İşte Kalkandelen'in o paylaşımı: