Yazıcık ve çevre köyler 'Bentonit Madeni Projesi'ne karşı ayakta!

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık Kasabası’nda yapılması planlanan “202001526 Ruhsat Numaralı IV. Grup (a) Bentonit Ocağı” projesine bölge halkı ve çevreci kurumlar sert tepki gösterdi.

ÇED TOPLANTISI PROTESTOYLA BAŞLADI

26 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan ÇED halkı bilgilendirme toplantısına halk katılım göstermeyerek süreci protesto etti. Bu kitlesel boykot, halkın maden projesine karşı net duruşunun simgesi oldu. Protestonun hemen ardından, süreci örgütlü biçimde yürütmek için Yazıcık Doğa ve Çevre Koruma Kurulu kuruldu.

1 HAZİRAN'DA BİLİM, HUKUK VE HALK BULUŞTU

1 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen ikinci toplantı ise, yöre halkının yanı sıra akademisyenleri, hukukçuları, çevre gönüllülerini ve siyasi temsilcileri bir araya getirdi. Toplantıya CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Ekrem Bohan, Alevi-Bektaşi kültürü araştırmacısı Dr. Melike Tepecik, TEMA Vakfı Tokat İl Temsilcisi Oğuzhan Aydın, Tokat Barosu Avukatı Sebahattin Ersin, Niksar İYİ Parti İlçe Başkanı Abdullah Lüleci, Niksar CHP İlçe Başkanı Zafer Başar, Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu ve Yaylacık Çevre Platformu Başkanı Halil Bakan katıldı.

KARAÇAM DÜDEN YAYLASI VE SU KAYNAKLARI TEHLİKEDE

TEMA Vakfı Tokat İl Temsilciliği yaptığı açıklamada, proje alanının Karaçam Düden Yaylası gibi önemli ekolojik bölgeleri de dolaylı etki altına alacağını belirtti. Açıklamada, marjinal tarım arazilerinin, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki meraların, ve 96 milyon litreye yakın su tüketiminin yaratacağı yıkıcı etkiler vurgulandı. Kil partiküllerinin mera topraklarında geçirimsizliğe yol açacağı, hayvancılığı olumsuz etkileyeceği ve yaşlı nüfusun sağlığının ciddi biçimde tehlikeye atılacağı bildirildi.

"ÇEVRE DÜZENİ PLANINA AYKIRI"

Projenin, Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda orman ve marjinal tarım arazisi olarak tanımlanmış bir bölgede yer alması da yasal bir çelişki olarak vurgulandı.

"YAZICIK HALKI GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYOR"

Toplantının ardından Yazıcık Doğa ve Çevre Koruma Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Su kaynaklarımız, toprağımız ve yaşam alanlarımız tehdit altındadır. Bu sadece Yazıcık’ın değil, bölgenin tamamının sorunudur. Bilimsel gerçekler, hukuki veriler ve halkın iradesiyle bu projeye dur diyeceğiz.”

Bölge halkı, çevre dostu kurumlar ve uzmanlarla birlikte hukuki süreçleri izlemeye, kamuoyunu bilgilendirmeye ve doğal yaşamı savunmaya devam edeceklerini belirtti.