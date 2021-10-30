Yazıcıoğlu hakkındaki kitapta dikkat çeken Erdoğan ayrıntısı: Suçüstü yapılacaktı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın kaleme aldığı "Son Alperen - Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri" kitabında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çarpıcı bir iddia yer aldı. İddiaya göre; İBB döneminde Erdoğan'a 'suçüstü yapılacaktı.'
Siyasi hayatının büyük bölümünü Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) geçiren Gelecek Partili Selçuk Özdağ, helikopter kazasında ölen Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatını kaleme aldı.
Özdağ'ın, gazeteci Veli Toprak'la birlikte çıkardığı "Son Alperen - Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri" kitabında çarpıcı iddialar yer aldı.
'SUÇÜSTÜ YAPACAKLARMIŞ'
Özdağ kitapta, MHP'den ayrılıp Büyük Birlik Partisi'ne geçen eski milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Yazıcıoğlu'yla ilgili anılarına da yer verdi. Topaktaş'ın anılarını anlattığı bölümde, Yazıcıoğlu ile Erdoğan'ın geçmişte yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bir dava hakkında aralarında geçtiği öne sürülen bir konuşmaya da yer verildi.
Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; konuşmada, Erdoğan hakkında, "Muhsin Başkan Tayyip Bey'i aradı, 'Randevulaştığın yere gitme!' diye uyardı. Başkan'a 'Bu ne, ne oluyor?' diye sordum. 5 milyon doları birine vermek için gitse orada suçüstü yapacaklarmış" ifadeleri yer aldı.
Kitapta, Topaktaş'ın ağzından aktarılan bölüm şöyle:
"Erdoğan'ın İBB'yle ilgili bir mahkemesi var, dosyası Yargıtay'a gelmiş. Muhsin Başkan'la oturuyoruz, bir telefon geldi. Muhsin Başkan hemen Tayyip Bey'i aradı, 'Randevulaştığın yere gitme!' diye uyardı. Başkan'a 'Bu ne, ne oluyor?' diye sordum. 5 milyon doları birine vermek için gitse orada suçüstü yapacaklarmış. Hatta Başkan'a 'Ne diyorsun?' dedim. 'Bize böyle bir bilgi geldi. Bize yakışmaz, bildirmek gerekir' dedi. Bildirdi, 'randevuya gitme' dedi. Böylece o olaydan kurtardı."
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