Yazıcıoğlu hakkındaki kitapta dikkat çeken Erdoğan ayrıntısı: Suçüstü yapılacaktı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 10:52

Siyasi hayatının büyük bölümünü Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) geçiren Gelecek Partili Selçuk Özdağ, helikopter kazasında ölen Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatını kaleme aldı.

Özdağ'ın, gazeteci Veli Toprak'la birlikte çıkardığı "Son Alperen - Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri" kitabında çarpıcı iddialar yer aldı.

'SUÇÜSTÜ YAPACAKLARMIŞ'

Özdağ kitapta, MHP'den ayrılıp Büyük Birlik Partisi'ne geçen eski milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Yazıcıoğlu'yla ilgili anılarına da yer verdi. Topaktaş'ın anılarını anlattığı bölümde, Yazıcıoğlu ile Erdoğan'ın geçmişte yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili bir dava hakkında aralarında geçtiği öne sürülen bir konuşmaya da yer verildi.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; konuşmada, Erdoğan hakkında, "Muhsin Başkan Tayyip Bey'i aradı, 'Randevulaştığın yere gitme!' diye uyardı. Başkan'a 'Bu ne, ne oluyor?' diye sordum. 5 milyon doları birine vermek için gitse orada suçüstü yapacaklarmış" ifadeleri yer aldı.

Kitapta, Topaktaş'ın ağzından aktarılan bölüm şöyle: