Yazıklar olsun! Gaziantep’te ekmek 14 liradan satılıyor

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:33

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 01:33

Gaziantep'te genç bir yurttaş, Sof Taş Fırın isimli işletmede ekmeğin 14 liraya satıldığı anları kayıt altına aldı.

Ekmeğin 14 liraya satıldığını öğrenen genç yurttaş, “böyle bir durumda bile şunu yapabiliyorsunuz, bir şey demiyorum” diyerek tepki gösterdi.

Genç yurttaş o anları anbean kayıt altına aldı.

ÜCRETSİZ OLACAK DENİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6 şubatta Ankara’daki AFAD merkezinden yaptığı açıklamada depremden etkilenen 10 ilde ekmeğin ücretsiz olacağını belirtmişti. Oktay şunları aktarmıştı:

“10 ilimizde ve ilçelerimizde fırınlardan vatandaşlarımız ekmeklerini alabilirler. Ücretsiz şekilde alabilirler. Biz zaten gerekli koordinasyon yapıyoruz fırınlarımızla”