Yazılım açığından faydalanıp PTT'ye ait ATM cihazından 142 bin TL çekti
İzmir'in Torbalı ilçesindeki PTT şubesine ait ATM cihazından, yazılım açığından faydalanarak 142 bin 830 lira para çektiği tespit edilen M.D., jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar mahallesindeki PTT şubesinin görevlileri, 21 Nisan Perşembe günü ATM'de 142 bin 830 lira eksik olduğunu tespit etti. Şikayet üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM ile güvenlik kamerası kayıtlarını ve hesap hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, parayı şüpheli M.D.'nin çektiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda, M.D.'yi aynı ATM'den tekrar para çekerken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Ele geçirilen 142 bin 830 TL PTT şubesine teslim edilirken şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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