Yazılımla geçen 40 yıl: Logo’nun kodla yazılan 40 yılı

Türkiye’nin ilk yerli yazılım devlerinden Logo, ülkenin dijital dönüşüm hikâyesini anlatan bir sergiyle 40. yılını kutluyor.

1980’lerin başında Boğaziçi Üniversitesi’nin bilgisayar merkezinde kurulan küçük bir hayal, Türkiye’nin teknoloji sahnesinde tarih yazan bir markaya dönüştü. Başlangıçta “Bilge” adını taşıyan, bilgeliği ve zekâyı simgeleyen bu küçük girişim, 1985’te yolunu ve adını değiştirerek “Logo” oldu.

Logo Yazılım bugün 1500 çalışanı, 1000 iş ortağıyla 60’tan fazla ülkede. İş analitiğinden fintek çözümlerine geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Kurucusu Tuğrul Tekbulut’un ifadesiyle bu yolculuk bir şirket kurmaktan çok daha fazlasıydı ve kolay olmadı. Türkiye’de teknolojiye yatırımın “fabrika kurana teşvik” mantığına sıkıştığı yıllarda bu bakışın değişmesinde öncü olanlardan biri Logo’ydu. Serbest bölgelerde yazılıma da yer açılmasıyla birlikte, Türkiye yazılım ihracatında Hindistan’dan Romanya’ya uzanan yatırımlarla şimdi yerini sağlamlaştırıyor. Tekbulut, bugün ABD’de yeni bir start-up olan Timus Network’ü yönetiyor.

“Hayalden Gerçeğe: Logo Yazılım’ın 40 Yılı” sergisi ise 5 Haziran’a kadar Tophane-i Âmire’de. Sanatçı Mehmet Berk Bostancı’nın “www.” adlı dijital yerleştirmesi de sergiye özel olarak tasarlandı. Logo’nun hikâyesi sadece kodlarla değil, vizyon ve dirençle yazıldı. Ve gençlere şu soruyu soruyor: “Senin yazılımın ne anlatacak?”

Sergide “Hayallerini Kodlayanlar” projesine de yer veriliyor. 2019’da Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon’un katkılarıyla hayata geçirilen projesi öğrencilerin erken yaşta teknolojiyle tanışmalarını sağlıyor. Bugüne kadar 15 farklı noktada 5 binden fazla öğrenciye ulaştı.